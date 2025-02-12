القابضة للصناعات المعدنية: زيادة صافي الأرباح 80% إلى 13 مليار جنيه بالعام المالي الماضي

كتبت- أمنية عاصم:

اعتمدت الجمعية العمومية العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، برئاسة محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، نتائج أعمال الشركة القابضة والشركات التابعة لها عن العام المالي الماضي 2023/2024.

ووفق البيان المرسل من الوزارة اليوم،تم عرض المؤشرات المالية التي تعكس تحسنًا ملحوظًا في نتائج الأعمال، حيث حققت الشركات التابعة إيرادات نشاط عن العام المالي 2023/2024 بلغت 47.6 مليار جنيه بمعدل نمو 42% مقارنة بالعام المالي 2022/2023.

وبلغ صافي الربح المحقق نحو 13 مليار جنيه بمعدل نمو حوالي 80% مقارنة بالعام المالي 2022/2023.كما ارتفعت الصادرات بنسبة 52% تقريبا مقارنة بعام 2022/2023 لتسجل ما يقرب من 21.5 مليار جنيه في عام 2023/2024.

و تم استعراض موقف خطط ومشروعات التطوير الحالية والمستقبلية لزيادة الإنتاج والقيمة المضافة والحد من الواردات وتعزيز الصادرات، ومنها مشروعات شركة مصر للألومنيوم وتشمل إعادة تأهيل المصنع القائم بطاقة 310 آلاف طن، وإقامة محطة للطاقة الشمسية بطاقة 1 جيجاوات لإمداد مجمع الألومنيوم بالطاقة النظيفة، وماكينة إنتاج سلك الألومنيوم لمضاعفة الطاقة الإنتاجية من منتج السلك إلى 120 ألف طن، وخط لإنتاج أقراص العبوات الدوائية بطاقة 300 طن شهريا.

وكذلك مشروع إعادة تدوير الخبث بطاقة 8000 طن سنويا بهدف إنتاج معدن الألومنيوم وتقليل التلوث الناتج عن عمليات التداول والتخزين وضمان التدوير بطريقة آمنة، وصومعة لتخزين الألومينا لإضافة طاقة تخزينية 50 ألف طن.

وأضاف التقرير، أنه شركة النصر للتعدين تضم مشروع رفع تركيز خام الفوسفات ومجمع الأسمدة الفوسفاتية، والانتهاء من مشروع المسبك الجديد بشركة الدلتا للصلب لإنتاج 10000 طن مسبوكات زهر وصلب، والأعمال النهائية لتأهيل “مصنع 4” بشركة النصر للسيارات والخاص بسيارات الركوب وتجهيزه للبدء في الإنتاج واعادة تأهيل خط الالبو وشراء خطي التجميع والدهان، وسير العملية الإنتاجية بمصنع "3” لإنتاج الأتوبيس وتوريد المركبات وفق التعاقدات الجارية والطلبات المستقبلية.

وكذلك مشروع إنتاج الميني باص الكهربائي وإنتاج البطاريات، ومشروع إنشاء مصهر جديد للألومنيوم بطاقة 600 ألف طن، ومشروع زيادة الطاقة الإنتاجية للمصهر الحالي بشركة مصر للألومنيوم بطاقة 200 ألف طن، وإنشاء مصفاة للألومنيا بطاقة 2 مليون طن سنويا، ومشروع إنتاج رقائق الألومنيوم (الفويل) بطاقة 50 ألف طن، ومشروع إنتاج جنوط السيارات بطاقة 2 مليون جنط سنويا،

ومشروع إنتاج الألواح الزجاجية المستخدمة في محطات الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور، ومشروعات شركة النصر للمواسير لإنشاء خط مواسير لحام طولى، وإنتاج مواسير السيملس، وإنتاج الحراريات القاعدية بشركة الإسكندرية للحراريات، ومشروع إنشاء وتشغيل وطحن خام التلك بشركة النصر للتعدين.