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أمطار ورياح وشبورة.. توقعات طقس الخميس 6 أمشير

05:20 م الأربعاء 12 فبراير 2025
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 13 فبراير 2025، الموافق 6 أمشير.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان، إنه يسود غدًا الخميس، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء والصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدًا

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا الخميس تشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت أن طقس غدًا الخميس يشهد فرصًا لأمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن حالة الطقس غدًا تشهد نشاطًا للرياح، على كافة الأنحاء، على فترات متقطعة.

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