الفريق أحمد خليفة يشهد الجلسة الافتتاحية لاجتماعات اللجنة العسكرية الليبية (5+5)

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الجلسة الافتتاحية لاجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) التي تستضيفها جمهورية مصر العربية، والتي تأتى استمرارا للجهود والمساعي المصرية الداعمة للشعب الليبي الشقيق وتهيئة المناخ الملائم للحوار وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف لتغليب مصلحة الدولة الليبية وشعبها الشقيق , ودعم الجهود الأممية لبعثة الأمم المتحدة التي تهدف إلى إستقرار وحدة الدولة الليبية.

تناولت اجتماعات اللجنة مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بهدف توحيد الرؤى التي تدعم استقرار الدولة الليبية واتخاذ إجراءات توافقية للحفاظ على وحدة النسيج الإجتماعى الليبى وتحقيق سيادة الدولة الليبية على أراضيها .

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الجلسة الإفتتاحية على تقديره للعلاقات والروابط التاريخية التى تربط الشعبين المصرى والليبى الشقيق ، مشيداً بالجهود المتواصلة للأشقاء الليبيين ومحاولاتهم لتقارب وجهات النظر لتوحيد مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والتأكيد على إتفاق وقف إطلاق النار بما يدعم ركائز الأمن والإستقرار داخل الأراضى الليبية.

وأعرب أعضاء الوفد الليبى عن عميق تقديرهم للدولة المصرية لإستضافتها إجتماعات اللجنة العسكرية لتحقيق التواصل وإستمرار المناقشات التى تضع العديد من الأطروحات والأفكار القابلة للتنفيذ على مجلس التفاوض بما يعود بالنفع على الشعب الليبى .