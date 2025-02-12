وزير الإنتاج الحربي: تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة مهمتنا الرئيسية

كتب- محمد سامي:

قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن مهمتنا الرئيسية هي تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الدولة للإنتاج الحربي رئيسَ الهيئة الوطنية للإعلام الكاتب أحمد المسلماني، في إطار الحرص على تعزيز التواصل بين الوزارة ومختلف المؤسسات الوطنية بالدولة.

وأشار الوزير إلى أحدث وأبرز المنتجات العسكرية التي تم تصنيعها مؤخرًا هو راجمة الصواريخ "رعد 200"، والمركبة المدرعة "سينا 200"، والصلب المدرع، مضيفًا أنه تتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة للوزارة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية تلبي احتياجات المواطنين، والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

وأكد صلاح تقديره الدورَ الوطني المهم الذي تقوم به مختلف الوسائل الإعلامية لتعزيز الوعي المجتمعي ونشر المعرفة لدى المواطنين؛ خصوصًا في ظل هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها المجتمع العربي والدولي، من خلال تناولها مختلف القضايا؛ وعلى رأسها القضايا التي ترتبط بمصالح الوطن داخليًّا وخارجيًّا.

وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بالدور المحوري للهيئة الوطنية للإعلام، والذي تضطلع به في تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة؛ بما يضمن الالتزام بأخلاقيات المهنة وتحقيق التنوع وجودة المحتوى.

وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بجهود الهيئة في تطبيق معايير تقييم شفافة للمضمون والجودة الفنية، مؤكدًا حرصها على تعزيز الشفافية وحماية المصالح القومية ورفع مستوى الوعي المجتمعي.

وأضاف صلاح أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ عدة مشروعات استثمارية لتطوير ورفع كفاءة خطوط الإنتاج بعدة مصانع، وتوفير ماكينات جديدة متطورة لتحقيق مختلف متطلبات الإنتاج والتطوير، منوهًا بأن الوزارة تعمل دائمًا على التحديث والتطوير المستمر وتوطين التكنولوجيات الحديثة بشركات الإنتاج الحربي.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل دائمًا على عقد شراكات استراتيجية للتكامل مع مختلف المؤسسات بالدولة؛ خصوصًا القطاع الخاص.

واستعرض صلاح جهود الوزارة في المشروعات التي تم تنفيذها مؤخرًا في مجال منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة ومجال النقل الأخضر، وجهود الوزارة في المشاركة بكل المبادرات الرئاسية؛ والتي من شأنها العمل على تحسين الحياة اليومية للمواطنين.

وأعرب الكاتب أحمد المسلماني عن سعادته بهذا اللقاء، مثمنًا الدور الوطني لوزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر وإحدى أهم الأذرع الصناعية بالدولة، من خلال الاستفادة المثلى من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة ودورها في تصنيع منتجات تلبي احتياجات السوق وترفع العبء عن المواطنين.

وأشاد رئيسَ الهيئة الوطنية للإعلام بحرص الوزارة على مد جسور التواصل مع مختلف الوسائل الإعلامية في ضوء الإيمان بدورها التنويري المهم، وما تمثله من قنوات اتصال مفتوحة بين الحكومة والمواطنين.

وقال المسلماني إنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق آمال الشعب المصري في مجال الإعلام، وتقديم رسالة إعلامية جادة وهادفة تتواكب مع إنجازات الدولة المصرية وتواجه تحدياتها، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للإعلام تعمل على تطوير أدواتها التكنولوجية لتواكب التطورات العالمية، مع بناء منصات جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ لزيادة تأثير المحتوى الإعلامي والوصول إلى الجمهور المستهدف.

وشدد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على أن الإعلام الوطني يجب أن يكون أداة فاعلة في مواجهة التحديات الداخلية والأزمات الخارجية، مع تقديم رسالة إعلامية تبرز حجم المشروعات القومية والتنموية في مصر، وتعزز وعي المواطن بمردود هذه المشروعات على مستقبل البلاد.

واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والهيئة الوطنية للإعلام في المرحلة المقبلة، بما يُسهم في دعم الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف الوطنية.