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مصدر مطلع يُحذر: انهيار "هدنة غزة" ستؤدي لموجة عنف جديدة بتداعيات خطيرة

03:41 م الأربعاء 12 فبراير 2025

الهدنة في غزة أرشيفية

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كتب - أحمد جمعة:

حذر مصدر مصري مطلع، من أن انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، سيؤدي إلى موجة جديدة من العنف سيكون لها "تداعيات إقليمية خطيرة".

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن المصدر المطلع قوله إن مصر وقطر تكثفان جهودهما الدبلوماسية في محاولة لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح المصدر أن الاتصالات مستمرة على أعلى مستوى مع الأطراف وسط ضغوط أمريكية وإسرائيلية متزايدة لاستئناف العمليات العسكرية إذا لم يتم تسليم الرهائن بحلول السبت، في وقت تسعى الوساطات المصرية والقطرية لإيجاد مخرج يضمن تنفيذ الاتفاق بشكل متوازن ويحافظ على التهدئة لتجنب تصعيد جديد قد يؤدي إلى مزيد من الخسائر.

ولفت إلى أن القاهرة والدوحة تعملان على حث الأطراف على الالتزام ببنود الاتفاق وسط تعقيدات سياسية وميدانية تزيد من صعوبة المهمة.

وشدد المصدر على أن استمرار وقف إطلاق النار يصب في مصلحة الجميع.

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