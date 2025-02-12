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مياه الشرب بالجيزة تطلق حملة إعلامية لتصحيح معلومات المواطنين وتوفير الاستهلاك

03:35 م الأربعاء 12 فبراير 2025
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  • عرض 4 صورة
    مياه الشرب بالجيزة تطلق حملة إعلامية لتصحيح معلومات المواطنين وتوفير الاستهلاك
  • عرض 4 صورة
    مياه الشرب بالجيزة تطلق حملة إعلامية لتصحيح معلومات المواطنين وتوفير الاستهلاك
  • عرض 4 صورة
    مياه الشرب بالجيزة تطلق حملة إعلامية لتصحيح معلومات المواطنين وتوفير الاستهلاك
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كتب- محمد عبدالناصر:

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي، حملة إعلامية تحت عنوان"المواطن يسأل ومياه الجيزة تجيب" وذلك عبر قنواتها الاتصالية على منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح وليد عابدين المتحدث الإعلامي باسم الشركة، أن الحملة تستهدف طرح مجموعة من الأسئلة والأجوبة التي تهم المواطنين، تتركز حول تقديم معلومات متنوعة؛ بهدف إثراء المعرفة، وكذا تسليط الضوء على السلوكيات الصحيحة والخاطئة في استخدام المياه وشبكات الصرف الصحي؛ بهدف تعزيز ورفع ثقافة الوعي المائي.

وأشار عابدين، إلى أن الحملة تخاطب مختلف الفئات العمرية بالمجتمع، كون أن الحفاظ على مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي مسؤولية تقع على عاتق الجميع، مشيراً أن هناك سعي دائم لتعزيز التواصل الفعال مع المواطنين في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

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شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة توفير الاستهلاك الصرف الصحي
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