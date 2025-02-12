فرص عمل وتصدير.. تفاصيل بروتوكول تعاون بين "الزراعة" و"العربية للتصنيع"

بالصور| 750 ألف كرتونة غذائية ومليون كجم لحومًا للأولى بالرعاية في شهر

كتب- عمرو صالح:

شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ومركز البحوث الزراعية التابع للوزارة.

ووجه فاروق، حسب بيان "الزراعة"، قيادات الوزارة بإزالة أية عقبات أمام الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، على أن يتم البدء فورًا في تنفيذ البروتوكول، مؤكدًا أهمية التصنيع الزراعي في تحقيق قيمة مضافة للناتج القومي، وتوفير فرص عمل وفتح آفاق جديدة للتصدير تُسهم في جلب العملة الصعبة لمصر.

وأكد فاروق تقديم الدعم المطلوب للوزارة للتوسع في إنتاج وتوطين صناعة العطور في مصر، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوطين الصناعات التي يتم استيرادها من الخارج وتستنزف الاحتياطي النقدي .

وأعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن تقديره واعتزازه بهذا التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ودعمها كل أوجه التعاون المشترك، مؤكدًا اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتعظيم شعار (صنع في مصر).

وأوضح عبد اللطيف أن مجالات التعاون المتفق عليها؛ أبرزها النباتات الطبية والعطرية وتوطين صناعة العطور وتدوير المخلفات الزراعية والميكنة الزراعية من معدات وآلات زراعية وأساليب طرق الري المختلفة، بالإضافة إلى مجالات التصنيع الزراعي والمتعددة .

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع اهتمام الهيئة بزيادة نسب التصنيع المحلي وتصنيع ما يتم استيراده وإنتاج منتجات وطنية تلبي احتياجات السوق المحلية بأسعار تنافسية تتمتع بمعايير الجودة العالمية .