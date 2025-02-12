بالصور| 750 ألف كرتونة غذائية ومليون كجم لحومًا للأولى بالرعاية في شهر رمضان

كتب- أحمد السعداوي:

أعلنت جمعية الأورمان قيامها بتعبئة وتجهيز 750 ألف كرتونة مواد غذائية؛ لإسعاد 750 ألف أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وتوزيع مليون كيلوجرام لحومًا بقرى ونجوع ومراكز محافظات الجمهورية المختلفة (الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الجيزة، كفر الشيخ، الغربية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، الوادي الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء، مرسى مطروح، حلايب وشلاتين)، استعدادًا لتوزيعها في شهر رمضان المبارك.

ويأتي ذلك تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وضمن استعدادات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، التي تؤكد دائمًا الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجاتهم خلال شهر رمضان المعظم، وتؤكد دور منظمات المجتمع المدني التي أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء؛ حيث تشهد مصر طفرة في عمل المجتمع المدني، ويدعم ذلك قيادة سياسية واعية وحكيمة تؤمن بدوره في العديد من مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية وتنمية الشراكات المستدامة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية في خطتها التفصيلية لتوزيع كرتونة رمضان من المواد الغذائية، حددت معايير اختيار الأسر التي يتم التوزيع عليها؛ بحيث تكون الأولوية لحالات الأرامل والأيتام والأسر التي يعولها شخص مصاب بمرض خطير أو من الأشخاص ذوي الإعاقة ولا يستطيع كسب قوت يومه أو أصحاب الدخول الضعيفة، حيث تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية، والتي لا يمكن الوصول إليها، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في ربوع مصر.

وقال شعبان إن "الأورمان" قد أطلقت (3) فئات بأحجام مختلفة من الكراتين المواد الغذائية لتوزيعها قبل شهر رمضان بأسبوع على الأقل على أن ينتهي التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان، فضلًا عن كرتونة الستر والتي تكفي أسرة بأكلمها خلال الشهر، مشيرًا إلى أن أهم ما يميز كرتونة رمضان هذا العام هو الجودة، حيث تتميز الكرتونة بجودة منتجاتها، مؤكدًا "نحرص دائمًا على تقديم أجود المكونات بها من أرز وزيت ومكرونة وبلح وفول سمنة وصلصة وشاي".

وأشار مدير عام جمعية الأورمان إلى أن جمعية الأورمان تتعاون مع أكثر من 4 آلاف جمعية أهلية صغيرة، لضمان وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلي، لافتًا إلى أن توزيع الكراتين يكون تحت إشراف مباشر من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.

جدير بالذكر أن توزيع كرتونة رمضان من المواد الغذائية على غير القادرين نشاط موسمي خيري بدأته الأورمان قبل سنوات من الآن وتحرص على تنفيذه سنويًّا بهدف مد الأسر الأكثر احتياجًا باحتياجاتها الغذائية التي تكفي الأسرة خمسة عشر يومًا، بحيث تستقبل الشهر الكريم دون عوز أو حاجة .