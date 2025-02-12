كتب- عمرو صالح:

كشف أبو زيد خليفة، أمين عام فلاحي مركز منيا القمح، التابع لمحافظة الشرقية، عن توقعاته بشأن أسعار اللحوم "القائم" في شهر رمضان 2025، المنتظر حلوله مطلع شهر مارس المقبل.

وقال خليفة، خلال حديثه إلى "مصراوي"، إنه من المتوقع أن تشهد أسعار اللحوم في رمضان ارتفاعًا في أسعارها عن الأسعار الحالية، موضحًا أن شهر رمضان يشهد إقبالًا كبيرًا من قِبل المواطنين على شراء اللحوم؛ خصوصًا خلال النصف الأول منه.

وأضاف أمين عام فلاحي مركز منيا القمح، في ما يتعلق بأسعار اللحوم "القائم"، أن سعر كيلوجرام اللحم العجالي تراوح بين 170 و175 جنيهًا، والإناث ما بين 150 و155 جنيهًا، وسعر كيلوجرام الجاموسي بين 140 و174 جنيهًا، وسعر كيلوجرام الخراف يتراوح بين 150 و250 جنيهًا.

وشهدت أسعار اللحوم اليوم بالأسواق استقرارًا واضحًا مع بداية العام الجديد، وتراوحت أسعارها بمختلف الأسواق من 280 جنيهًا للكيلوجرام إلى 420 جنيهًا للحوم البقر.

وطرحت مبادرة حياة كريمة لحومًا بلدية من خلال منافذها الثابتة والمتنقلة بسعر 260 جنيهًا للكيلوجرام، وطرحت لحومًا مجمدة بسعر 185 جنيهًا للكيلوجرام، إلى جانب عبوة دجاج تصل إلى كيلوجرام بسعر مخفض 85 جنيهًا.

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