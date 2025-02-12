عمرو أديب يعلق على تصريحات ملك الأردن.. ويطالب بـ"مجلس حرب فكري"

كتب- أحمد جمعة:

علّق الإعلامي عمرو أديب، على تصريحات الملك عبدالله الثاني بشأن قضية تهجير الفلسطينيين من غزة، خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض أمس الثلاثاء.

وقال أديب عبر حسابه على إكس: "بدون أي حساسية، وبعد كلام الملك عبد الله، نحن الآن في معركة أفكار، يجب أن نستعين بكل العقول السياسية المصرية، سواء كانت داخل الإدارة أو خارجها".

وأضاف: "القيادة في حاجة إلى كل نصيحة، إلى كل فكرة لامعة. دورنا أن نقف وراء القيادة بالاقتراحات، يجب أن نعود لترامب بالكثير من البدائل، ولا نترك الساحة للأفكار المتطرفة، الأنانية، الاستعمارية.. مجلس حرب فكري وليس عسكري، ومصر هي بلد العقول. هذا حق مصر، وهذا حق الرئيس".

بدون اي حساسيه وبعد كلام الملك عبد الله نحن الان فى معركه افكار يجب ان نستعين بكل العقول السياسيه المصريه سواء كانت داخل الاداره او خارجها . القياده فى حاجه الى كل نصيحه الى كل فكره لامعه دورنا ان نقف وراء القياده بالاقتراحات يجب ان نعود لترامب بالكثير من البدائل ولا نترك الساحه… — Amr Adib (@Amradib) February 11, 2025

وخلال اللقاء، وتعقيباً على سؤال وُجّه لترامب بشأن السبب الذي قد يدفع الملك عبدالله لاستقبال الفلسطينيين، قال العاهل الأردني إن هناك خطة من مصر والدول العربية، وإنه قد تمت دعوتهم من قبل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان لمناقشتها في الرياض.

وغرّد ملك الأردن عبر حسابه على منصة إكس عقب لقاء ترامب قائلا إنه أكد أن "مصلحة الأردن واستقراره، وحماية الأردن والأردنيين بالنسبة لي فوق كل اعتبار".

وأضاف: "أعدت التأكيد على موقف الأردن الثابت ضد التهجير للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. وهذا هو الموقف العربي الموحد. يجب أن تكون أولوية الجميع إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها، والتعامل مع الوضع الإنساني الصعب في القطاع".