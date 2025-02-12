الحكومة: تدريب مليون مواطن مجانًا في هذه المهن خلال 3 سنوات

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران، وزير العمل، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، بهدف تدريب مليون مواطن خلال ثلاث سنوات.

وبحسب بيان، يأتي ذلك؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالاهتمام بمراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل.

أهداف البروتوكول

يهدف البروتوكول إلى تصميم وتنفيذ برامج تدريبية مهنية متخصصة، تستهدف المواطنين في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك لتعزيز فرص التمكين الاقتصادي، وإدماجهم في سوق العمل، إضافة إلى الترويج للخدمات الحكومية في مجال دعم الأسر ورعاية وتأهيل الأيدي العاملة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وقع البروتوكول عن وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة منال حنفي، رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار، وعن وزارة العمل شيماء محمود، ومن مؤسسة صناع الخير مصطفى زمزم، رئيس مجلس الأمناء.

كما شهد التوقيع عدد من القيادات والمسؤولين، منهم هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والمستشار كريم قلاوي، المستشار القانوني للوزارة، بالإضافة إلى نيرمين، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي، وقيادات وزارة العمل وبنك مصر.

يتضمن البروتوكول تقديم برامج تدريبية في مجالات التمكين الاقتصادي، وإقامة المشروعات، وتنمية المهارات الحياتية.

ويشمل البروتوكول توفير 10 وحدات تدريب متنقلة مجهزة بالكامل، تقدم تدريبًا عمليًا في عدة مهن، منها:

- المشغولات اليدوية والحرف التراثية.

- التفصيل والخياطة.

- الكهرباء والسباكة.

- صيانة الحاسب الآلي والموبايل.

- اللغات.

- الخدمات المقدمة ضمن البروتوكول.

- تجهيز الوحدات التدريبية المتنقلة بكافة الأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الدورات التدريبية.

- الترويج للخدمات التي تقدمها مراكز التدريب، وتحديد أماكن تمركز الوحدات في المحافظات المستهدفة.

- تقديم دورات تدريبية مجانية قصيرة في القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

توفير المناهج التدريبية في مختلف التخصصات، وإصدار شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة المهنة للمستفيدين.



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