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دخول 140 شاحنة مساعدات إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم تمهيدا لدخولهم غزة

12:50 م الأربعاء 12 فبراير 2025

مساعدات إنسانية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

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كتب- محمد عبدالناصر:

أفادت قناة اكسترا نيوز في خبر عاجل لها، أنه تم دخول 140 شاحنة مساعدات من بينها 20 شاحنة وقود إلى معبري العوجة وكرم أبوسالم، منذ صباح اليوم تمهيدا لدخولها قطاع غزة.

وأمس، قال مصدر مصري مسؤول إن إجمالي عدد الفلسطينيين الذين عبروا معبر رفح البري حتى اليوم بلغ 103,769 شخصًا، فيما خضع 89,449 فلسطينيًا للفحص الطبي في عيادات الحجر الصحي بعد دخولهم إلى الأراضي المصرية.

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