بسبب المخالفات.. توجيه مهم لوزير الكهرباء بشأن ملاحظات "المركزي للمحاسبات" عن الميزانية

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وجَّه بتشكيل لجنة لفحص كل الملاحظات الواردة من الجهاز المركزي للمحاسبات بشهادة إبراء الذمة المالية عن ميزانية العام المالي الماضي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤؛ بسبب ما تم رصده من سلبيات ومخالفات من قِبل الجهاز.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن اللجنة تم تشكيلها برئاسة الدكتور أحمد مهينة، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأداء بالوزارة، وتضم عددًا من العاملين بالوزارة لفحص ودراسة ما جاء في تقرير الجهاز المركزي، وإعداد مذكرة تفصيلية بكل النقاط والوقائع التي تضمنها تقرير الجهاز المركزي؛ لعرضها على وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بزيارة مفاجئة إلى مقر الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقد خلالها اجتماعًا مغلقًا مع المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وناقش الاجتماع سير العمل داخل الشركة واستعراض التحديات والفرص المتاحة لتحسين الأداء وتحقيق أهداف الشركة في تطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء، وتم التطرق إلى مبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق المزيد من الاستدامة في القطاع الكهربائي.

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