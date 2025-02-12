أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تعلن موعد ارتفاع الحرارة وتحسن الطقس

بالصور| 750 ألف كرتونة غذائية ومليون كجم لحومًا للأولى بالرعاية في شهر

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس مازالت مائلة للبرودة خلال فترة النهار، ويكون الطقس شديد البرودة مع بداية فترة الليل على جميع أنحاء الجمهورية.

وأضافت أن الطقس سيكون على هذه الحالة حتى يوم الجمعة، حيث تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بشكل طفيف لتسجل على القاهرة 21 درجة بدلا من 18 درجة.

وأكدت: يوجد أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، لافتة إلى أن فرص الأمطار تقل بداية من غدا الخميس.

وأوضحت غانم أن البلاد تتأثر بكتل هوائية باردة تعمل على انخفاض قيم الحرارة، بجانب وجود نشاط للرياح بسرعة 30 إلى 40 كيلو متر في الساعة يعمل على الإحساس بدرجات حرارة أقل.

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