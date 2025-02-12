متحدث وزارة التنمية المحلية: نوفر السلع للمواطنين بأسعار مخفضة مع اقتراب رمضان

القاهرة- أ ش أ:

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية عن آليات الوزارة للرقابة على ضبط الأسواق والأسعار مع دخول شهر رمضان الكريم، موضحًا استعدادات الحكومة لاستقبال شهر رمضان عبر توفير جميع السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

وقال قاسم - في مداخلة مع قناة (اكسترا نيوز) - إن "قطاع التفتيش التابع لوزارة التنمية المحلية يتابع بشكل دوري على مستوى الـ 27 محافظة مع الجهات المعنية مدى الاستقرار في أسواق السلع والخدمات، مؤكدا على إتاحة عدد من المنافذ التي تم إقامتها وفي طريقة للزيادة من الآن وحتى بداية شهر رمضان".

وأضاف أن عدد منافذ السلع يزيد على 7 آلاف و823 منفذًا منها ما يتبع الجهات الحكومية ويصل عدده إلى 4530 مركزًا، أما ما يتبع المبادرات والمجتمع المدني والغرف التجارية حوالي 3200 منفذ.

وأشار إلى عملية تفتيش بشكل مستمر طوال شهر رمضان لضمان عدم وجود أي مخلفات البناء، والمتابعة المستمرة لملف التصالح بالقانون الجديد 187 لسنة 2023، ومتابعة المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة للحفاظ على المظهر الحضاري والعمل على تحسين البيئة والحد من التغيرات المناخية.