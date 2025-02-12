حالة الطقس من اليوم وحتى الإثنين.. ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة

وزير الشؤون النيابية: عقوبة الإعدام لا تُفرض إلا على الجرائم "الأشد خطورة"

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، في الفترة من الأربعاء 12 فبراير حتى الاثنين 17 فبراير 2025.

ومن المتوقع أن تشهد مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري اليوم، أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، فيما تمتد أمطار خفيفة إلى بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على معظم أنحاء البلاد على فترات متقطعة.

ويكون الطقس مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدلًا على شمال الصعيد، مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب المناطق.

طقس الخميس والجمعة المقبلين

تظهر شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع استمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

الطقس من السبت حتى الاثنين

تشهد البلاد ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيًا في درجات الحرارة، بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية.

كما تستمر الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.