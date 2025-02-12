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بيت الغناء العربي يحيي ذكرى أم كلثوم في صالون "مقامات"

03:00 ص الأربعاء 12 فبراير 2025

قصر بشتاك

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كتب- محمد شاكر:
ينظم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، التابع لصندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع إذاعة البرنامج الثقافي، أمسية ثقافية وفنية ضمن صالون "مقامات"، تحت عنوان "أم كلثوم.. خمسون عامًا من الأنس الجميل"، وذلك يوم الخميس 13 فبراير في تمام الساعة 8 مساءً.

يستضيف الصالون الكاتب الصحفي محمد دياب، للحديث عن المسيرة الفنية الاستثنائية لسيدة الغناء العربي، وأثرها العميق في الموسيقى العربية، كما تتضمن الأمسية فقرة غنائية تحييها الفنانة رضوى سعيد بمصاحبة فرقتها الموسيقية، حيث تقدم مختارات من روائع أم كلثوم التي لا تزال تحتفظ بمكانتها في قلوب الجماهير.

الصالون من إعداد وتقديم الدكتورة إيناس جلال الدين، ويأتي استمرارًا لفكرة الفنان الراحل محسن فاروق في إحياء التراث الموسيقي العربي من خلال صالون "مقامات".

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قصر الأمير بشتاك أم كلثوم صالون مقامات
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