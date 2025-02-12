كيف تستفيد من "الأوقات الصديقة" بعداد الكهرباء "أبو كارت"؟.. خطوات مهمة

كتب- محمد صلاح

يتميز عداد الكهرباء مسبوق الدفع بعدة خصائص، من أهمها ضرورة ضبط الوقت والتاريخ لضمان الاستفادة من "الساعات الصديقة"، التي تمنع فصل التيار حتى في حالة نفاد الرصيد.

كما أن ضبط الوقت بدقة يضمن عدم الرجوع إلى الشريحة الأولى، وبالتالي استمرار الاستهلاك في الشرائح الأعلى دون سحب رصيد إضافي من العداد.

ويستعرض "مصراوي" طريقة ضبط الوقت والتاريخ في عداد الكهرباء مسبق الدفع:-

* مراجعة العداد: عند ملاحظة عدم انضباط التاريخ والوقت في العداد، يجب التوجه إلى فرع شركة الكهرباء التابع للمواطن.

* تقديم طلب الضبط: عند الوصول إلى الشركة، يتم التوجه إلى غرفة الشحن لتقديم طلب ضبط الوقت والتاريخ في العداد.

* فحص العداد: يقوم الفني المختص بفحص العداد للتأكد من صحة المشكلة.

* تصحيح البيانات: إذا ثبت عدم صحة الوقت والتاريخ، يتم ضبطهما على الفور مع التأكد من سلامة العداد.



الإجراءات القانونية في حالة التلاعب: إذا تبين أن العداد تعرض للتلاعب من قبل شخص غير فنيي الشركة، يتعرض المواطن للمساءلة القانونية ويُلزم بدفع غرامة مالية.

ما هي الساعات الصديقة في العداد مسبوق الدفع؟

1- يتميز عداد الكهرباء مسبوق الدفع، بأنه مبرمج على عدم الفصل في الساعات والأيام الصديقة في حالة نفاد الرصيد.

2- تبدأ الساعات الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع في تمام الساعة الـ5 مساء وتنتهي في الـ10 من صباح اليوم التالي.

3- إذا نفد رصيد عداد الكهرباء قبل الساعة الـ5 مساء، ينقطع التيار، على سبيل المثال "إذا نفد الرصيد الساعة 4 عصرًا ينقطع التيار عن المشترك".

4- الأيام الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع هي الجمعة والعطلات الرسمية والأعياد.

وباتباع هذه الخطوات، يمكن للمواطنين الاستفادة الكاملة من مميزات العداد مسبوق الدفع وتجنب أي مشكلات تتعلق بقطع التيار الكهربائي.