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مصادر: مصر وضعت خطتين لإعادة إعمار غزة دون المساس بسكانها.. وأبلغت أمريكا بموقفها الثابت

11:46 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

غزة

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القاهرة - مصراوي:
قالت مصادر مصرية، إن مصر أرسلت خلال الأيام الماضية ردودا مباشرة إلى الولايات المتحدة حول المقترحات المطروحة بشأن غزة مؤكدة أن موقفها ثابت ولا تغيير فيه.

وأشارت المصادر إلى أن مصر وضعت خطتين لإعادة بناء غزة دون المساس بسكانها، مؤكدة أن رؤيتها للحل لا تتضمن أي شكل من أشكال التهجير.

وأكدت المصادر في تصريحات لإكسترا نيوز، على رفض مصر أي مقترح لتخصيص أرض لسكان قطاع غزة وتتمسك بعدم إخراج الفلسطينيين من أراضيهم أو توطينهم في أي مكان آخر.

وشددت مصر على أن أي حلول للأزمة يجب أن تضمن بقاء سكان القطاع داخل أراضيهم

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