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مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر متمسكة برفض تهجير سكان غزة

11:28 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

وزارة الخارجية المصرية

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كتب - محمد شاكر:
أكدت مصادر مصرية، رفض مصر لتوطين سكان غزة، مع التمسك بموقفها الثابت في هذه القضية.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن المصادر قولها: "مصر تؤكد موقفها برفض أي مقترح لتخصيص أرض لسكان قطاع غزة وتؤكد تمسكها بعدم إخراج الفلسطينيين من أراضيهم أو توطينهم في أي مكان آخر".

وتشدد مصر على أن أي حلول للأزمة يجب أن تضمن بقاء سكان قطاع غزة داخل أراضيهم، بحسب المصادر.

وأضافت المصادر: "مصر تبدي استياءها من التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين بشأن القضية".

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