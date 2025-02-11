مصر جاهزة لكل السيناريوهات.. إبراهيم عيسى: ترامب سيضغط اقتصاديا علينا

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن موقف مصر راسخ كالجبال وثابت دفاعًا عن السيادة الوطنية المصرية والدفاع عن الأمن القومي المصري وصون للحق الفلسطيني والشعب الفلسطيني، موضحًا أن مصر ضد التهجير الفلسطينيين إلى أراضي مصر وبشكل عام ضد التهجير إلى خارج الأراضي الفلسطينية.

وقال إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": إن مصر سوف تتحمل نتائج موقفها المؤكد في رفض التهجير، موضحًا أن علاقة مصر بالولايات المتحدة الأمريكية وبالإدارة الأمريكية تشهد فترة توترات، منوهًا بأن ترامب يملك صلاحيات مطلقة ولن تتراجع مصر عن موقفها قيد أنمله، وستكون النتائج ضغط أمريكي ومن قبل ترامب على مصر وستواجه صعوبات على الناحية الاقتصادية والسياسية، موضحًا أن مصر ستكون جاهزة لهذا الأمر في مواجهة كل السيناريوهات السيئة.

وتابع: "عندما قال الرئيس السيسي لترامب "لا" ستكون السيناريوهات القادمة سيئة، ولابد أن تكون الدولة المصرية جاهزة ومستعدة"، مشددًا على أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد جاهزية الدولة لكافة السيناريوهات الاقتصادية المقبلة.

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