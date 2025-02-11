مصطفى بكري يوجه رسالة لحماس: "لا تساعدوا ترامب في مخطط التهجير"

القاهرة - مصراوي:

وجه النائب مصطفى بكري، رسالة إلى قيادات حركة حماس، في الوقت الذي يمضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الإصرار على تنفيذ مقترحه بتهجير سكان غزة.

وقال بكري عبر حسابه على إكس: "أتمنى من إخوتنا في حماس ألا يساعدوا ترامب في تنفيذ مخطط التهجير، إذا ما اشتعلت النار مرة أخرى قد تدفع أشقاءنا إلى البحث عن طريق لتلافي الموت، وهنا سيبدأ سيناريو دفع الفلسطينيين نحو التهجير، لا تعطوا المبرر لأحد، كفي 160 ألف شهيد ومصاب".

وأضاف: "الأوضاع كلها على المحك، ونحن أمام مخطط يستهدف المنطقة بأسرها".

وأعاد ترامب، اليوم الثلاثاء، التأكيد على مقترحه قائلا إن "الفلسطينيون سيعيشون بأمان في مكان آخر غير غزة وأدرك أننا قادرون على التوصل إلى حل".

وتابع ترامب خلال لقائه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في واشنطن، "أعتقد أنه ستكون هناك قطع من الأرض في الأردن ومصر يمكن أن يعيش فيها الفلسطينيون".