اختيار رئيس قطاع الضبطية القضائية بـ"القابضة للكهرباء"

كتب - محمد صلاح

عقدت لجنة اختبارات الشركة القابضة لكهرباء مصر اجتماعها أمس، برئاسة المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، لاختيار رئيس قطاع الضبطية القضائية بالشركة القابضة، وذلك للمرة الأولى بعد اعتماده من لجنة الهياكل.

وتنافس على شغل الوظيفة أربعة مديرين عموم من القابضة للكهرباء، وآخر من شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

وبحسب مصدر لمصراوي، جرى حسم اختيار رئيس القطاع الجديد أمس، حيث سيتولى ملف الجودة بالتعاون مع أحد الأعضاء المتفرغين بالشركة القابضة لكهرباء مصر.

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