سكرتير محافظة الجيزة يكشف عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء

كتبت - داليا الظنيني:

أعلن محمد نور الدين، سكرتير عام محافظة الجيزة، تلقي أكثر من 202 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء.

وأوضح نور الدين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أنه تم الانتهاء من معالجة 116 ألف طلب تصالح، مؤكدًا أن المنظومة الجديدة التي تم تطبيقها ساهمت في تسريع إنجاز طلبات التصالح بشكل غير مسبوق.

وأضاف سكرتير عام المحافظة أن المنظومة الجديدة تتيح للمواطنين تقديم طلبات التصالح من خلال مركز تكنولوجي واحد، مع توفير كافة التسهيلات والخدمات اللازمة، على عكس النظام السابق الذي كان يتطلب استيفاء العديد من المستندات، مما كان يتسبب في تعطيل عملية التصالح.