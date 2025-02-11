أحمد موسى منفعلًا ردًا على تصريحات ترامب: ": البلد دي محدش هيعورها ولا هيكسرها"

كتبت - داليا الظنيني:

انفعل الإعلامي أحمد موسى ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين والسيطرة على غزة، كاشفًا أنه في عام 2008 حاولت الولايات المتحدة السيطرة على غزة، لكن مصر رفضت ذلك الأمر رفضًا تامًا، والآن يتكرر السيناريو.

وأضاف، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر لن تتنازل عن شبر واحد من أراضيها، معلقًا: "بأي حق تأخذ أمريكا غزة؟ لدينا رؤية لغزة.. العالم العربي كله يجب أن يكون على قلب رجل واحد.. إسرائيل تحاول التوسع.. لازم العين الحمرا تبقى واقفة.. في إيه بعد أرضك تخاف عليه؟!".

وأوضح أن المخطط الإسرائيلي تعمل عليه أمريكا منذ سنوات، ومصر دائمًا ترفض كل مخططات إسرائيل للسيطرة على غزة، مضيفًا: "لا الرئيس ولا الجيش ولا الشعب هيسمح بأي تقسيم للأراضي المصرية والعربية.. إحنا كلنا مسؤولون عن الدفاع عن الأراضي".

وتابع: "ترامب هيقسّم في بلدنا وإحنا عايشين إزاي؟ في حقوق وفي تضحيات.. ما زلنا بنضحي وما زلنا بنحافظ.. الدولة موقفها ثابت حول القضية الفلسطينية ولن يتغير أبدًا.. وأنا متأكد أنه لن يتزحزح لحظة.. مش هنسيب أراضينا".

ومضى قائلا: "البلد دي محدش هيعورها ولا هيكسرها ومش هتطاطي لحد ولا ترامب ولا غيره".

وأكمل: "بأي قانون يتم تهجير الفلسطينيين؟ مصر لن تسمح بفرض أي سيادة على الشعب الفلسطيني"، مضيفًا: "بتكلم بمنتهى القوة.. دورنا من أول القائد الأعلى للقوات المسلحة لأصغر واحد فينا، مش هنسمح بولا شبر يتاخد".