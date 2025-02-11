وزيرة التنمية المحلية تشهد حفل تخريج 40 متدربا بالجامعة الأمريكية

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كتب- محمد نصار:

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم حفل تخريج 40 متدربا من كوادر وزارة التنمية المحلية والمحافظات الحاصلين على برنامج اللغة الإنجليزية المقدم بالمجان من وزارة التنمية المحلية من خلال الجامعة الأمريكية بالقاهرة والممول من مؤسسة هانس زايدل الألمانية.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق، والدكتور محمود علام ، عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية، والدكتورة عالية شعيب، عميد مشارك لشئون التسجيل والتعليم بكلية التعليم المستمر، وتوماس شاما الممثل المقيم لمؤسسة هانس زايدل الألمانية في مصر.

كما شارك في الحفل السفير حسام القاويش مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولي والدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة والدكتورة دعاء سالم رئيس وحدة التوعية والشراكات بالجامعة الأمريكية.

وسلمت وزيرة التنمية المحلية والدكتور محمود علام والدكتور طارق شوقي، وتوماس شاما، شهادات اجتياز برنامج اللغة الإنجليزية إلى المتدربين والقائمين على البرنامج التدريبي من الجامعة الأمريكية والوزارة، كما تسلمت الدكتورة منال عوض درع الجامعة الأمريكية من الدكتور محمود علام.

من جانبها، أعربت الدكتورة منال عوض، عن سعادتها بالتواجد اليوم في رحاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة لتشهد حفل تخرج متدربي دورة اللغة الإنجليزية، وتقدمت بخالص الشكر لمؤسسة هانس زايدل الألمانية على التعاون والدعم الذي تقدمه في مجال بناء القدرات والدعم الفني لجميع العاملين في الوزارة والمحافظات بما يساهم في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في العديد من الملفات الخدمية والتنموية بالإضافة إلى رفع قدرات العاملين بالمحليات ودعم الشباب بالمحافظات.

وأشارت منال عوض، إلى أن دعم وتطوير الكوادر العاملة بالمحليات يأتي على رأس أولويات أجندة وزارة التنمية المحلية، حيث يعد الاستثمار في العنصر البشري وبناء الإنسان المصري من أهم أولويات الحكومة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرة إلى أن محور التدريب وبناء القدرات يعد المحور الأهم في خطة الإصلاح الإداري للدولة وبرنامج عمل الحكومة وهو ما تستهدفه وزارة التنمية المحلية من خلال تقديم الدعم المطلوب لرفع قدرات العاملين بالمحليات مما يسهم في خلق جهاز إداري بالمحليات يقوم على الكفاءات.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار مجموعة من الجهود التي تبذلها الدولة والوزارة لبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وذلك من أجل الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يحسن إدارة موارد الدولة ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة.

وأكدت منال عوض، على سعى وزارة التنمية المحلية من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة الذراع التدريبي للوزارة إلى رفع كفاءة العاملين بالمحليات والارتقاء بالكوادر البشرية وصقل مهاراتهم وتعزيز القدرات الوظيفية لأبناء الإدارة المحلية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى سعي الوزارة إلى تحقيق شراكات مع مختلف الجهات الدولية لتقديم أفضل الخدمات التي من شأنها دعم بناء وتنمية قدرات العاملين بالمحليات وتسعى الوزارة لمزيد من التعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسسة هانس زايدل لتحقيق مزيد من الدورات التدريبية لجميع أبناء المحافظات والوزارة.

من جانبه أعرب الدكتور محمود علام، عميد كلية التعليم المستمر، عن خالص امتنانه لوزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض لتشريف الجامعة اليوم لحضور الاحتفال، مشيرا إلى أن دعم المبادرات التعليمية والتنموية في مصر هو مصدر إلهام للجميع، معربا عن فخره بالمشاركة مع وزارة التنمية المحلية في هذا الحدث المميز.

كما رحب الدكتور محمود علام، بالدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق، الذي ترك بصمة لا تُمحى في تطوير التعليم في مصر.

وأضاف محمود علام: كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة يسعدها أن تدعم هذه المبادرة كجزء من احتفالها بمرور مائة عام على تأسيسها وعلى خدمة المجتمع التعليمي ودعم المبادرات المصرية والدولية.

وقال "علام": التعليم رحلة مستمرة، والمعرفة والمهارات المكتسبة اليوم ستفتح لكم آفاقًا جديدة من الفرص والإمكانات، كما أشجع خرجينا على مواصلة السعي نحو التميز واحتضان الابتكار والمساهمة في تنمية مجتمعاتهم.

وقدم عميد كلية التعليم المستمر، التهنئة لجميع خريجي هذا البرنامج من وزارة التنمية المحلية والمحافظات مقدما الشكر لكل من ساهم في نجاح هذا البرنامج وهذا الاحتفال المميز.

وأكد الدكتور طارق شوقي، مستشار الجامعة الأمريكية، أهمية التعليم المستمر في حياة الأفراد وخصوصا الأجيال الجديدة والتي تشهد طفرة كبيرة في التكنولوجيا الحديثة بشكل خاص والتعليم بشكل عام، مشددا على أهمية العلاقات ما بين الجامعة الأمريكية ووزارة التنمية المحلية وأهمية المبادرات المماثلة والتعاون المشترك.

من جانبه، قدم توماس شاما، الممثل المقيم لمؤسسة هانس زايدل الألمانية في مصر، الشكر للمتدربين على الجهود التي بذلوها طوال البرنامج للتدريبي.

وأشار توماس شاما، إلى اهتمام المؤسسة باستمرار الدعم لجميع الكوادر المحلية بالوزارة والمحافظات، معربا عن استعدادها لاستكمال مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

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