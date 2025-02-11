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القاهرة تستضيف اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5

08:54 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية

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القاهرة - مصراوي:
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القاهرة استضافت اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، وشهدت الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة مشاركة الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية.

وتناقش أعمال اللجنة التي تضم قادة وضباطا عسكريين ليبيين من مختلف المناطق الليبية، ضمان تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا، وإخراج القوات والمرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.

كما تبحث اللجنة دفع توحيد المؤسسات الأمنية جنبا إلى جنب المؤسسة العسكرية.

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اللجنة العسكرية الليبية أحمد خليفة القوات المسلحة المصرية
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