القاهرة تستضيف اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5

القاهرة - مصراوي:

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القاهرة استضافت اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، وشهدت الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة مشاركة الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية.

وتناقش أعمال اللجنة التي تضم قادة وضباطا عسكريين ليبيين من مختلف المناطق الليبية، ضمان تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا، وإخراج القوات والمرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.

كما تبحث اللجنة دفع توحيد المؤسسات الأمنية جنبا إلى جنب المؤسسة العسكرية.