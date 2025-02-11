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وزير الشئون النيابية: مجلس الدولة يضطلع بدور أساسي في ضمان المشروعية وحماية الحقوق

08:09 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية

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كتب- نشأت علي:

حضر المستشار محمود فوزي، فعالية مجلس الدولة بعنوان "يوم الوفاء والتميز وإطلاق الموقع الرسمي لمجلس الدولة"، اليوم الثلاثاء.

وقال المستشار محمود فوزي، إن مجلس الدولة هو صرح قضائي شامخ وأحد أهم ركائز دولة القانون، وركن مهم من أركان السلطة القضائية، حيث يضطلع بدور أساسي في ضمان المشروعية وحماية الحقوق والحريات من خلال اختصاصاته في القضاء الإداري والفتوى والتشريع.

وأكد أن مجلس الدولة ليس مجرد جهة قضائية تفصل في المنازعات الإدارية، بل هو شريك رئيسي في بناء المنظومة القانونية للدولة، إذ يسهم بخبراته في اصدار الفتاوى القانونية الرسمية، وفي مراجعة مشروعات القوانين وصياغتها، بما يحقق التوازن بين مقتضيات الصالح العام وضمان الحقوق الدستورية، كما أشاد بالدور الوطني لقضاته، الذين يمثلون حصنًا منيعًا للعدالة، ويؤكدون أن سيادة القانون هي الأساس الراسخ الذي تقوم عليه مؤسسات الدولة.

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محمود فوزي مجلس الدولة السلطة القضائية
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