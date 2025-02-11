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أيمن عبدالمجيد يقدم أوراق ترشحه لانتخابات الصحفيين

07:33 م الثلاثاء 11 فبراير 2025
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    أمين عبدالمجيد يقدم أوراق ترشحه لانتخابات الصحفيين
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    أمين عبدالمجيد يقدم أوراق ترشحه لانتخابات الصحفيين (4)
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    أمين عبدالمجيد يقدم أوراق ترشحه لانتخابات الصحفيين (2)
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    أمين عبدالمجيد يقدم أوراق ترشحه لانتخابات الصحفيين (1)
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كتب- محمد شاكر:

تقدم الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين لدورتين متتاليتين، بطلب الترشح اليوم لانتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين.

وقال "عبدالمجيد" في تصريحات على هامش تقديم أوراق ترشحه، إن لديه برنامجًا طموحًا للمُستقبل لتحقيق الإصلاحات في العديد من القضايا النقابية مصحوبًا بآليات تنفيذية.

وأضاف أن ملف التدريب ومن بعده ملف الرعاية الصحية والاجتماعية كانا أول الملفات التي تولى إدارتها، وعمل على وضع استراتيجيات عمل لها، مشيرًا إلى أنه لا يزال لديه من الرؤى والخطط والآليات المبتكرة ما يعظم به تقديم الخدمات للأساتذة والزملاء الأعزاء.

وأوضح عبدالمجيد أنه سيعمل على دعم حقوق الشباب في توفيق أوضاعهم بالمؤسسات الصحفية، والعمل على علاج جذري لثغرات علاقات العمل التي تجبر البعض على العمل بدون أجر ولا حماية أملًا في التعيين والقيد بالنقابة، فضلًا على حقوق الصحفيين المشتغلين في أجر عادل، مع إصلاح جذري لمنظومة القيد، والارتقاء بالتدريب لخلق قيمة مضافة في القدرات تعزز الدخل وتلاحق تطورات سوق العمل.

وأشار عبدالمجيد إلى أن ملف البطالة، وملفات حقوق الرواد المعنوية والمالية على قائمة أولوياته، وإزالة معوقات حرية عمل المصورين، وكذا حقوق كل الزملاء في أجر عادل وخدمات يستحقها أعضاء الجمعية العمومية.

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أيمن عبدالمجيد نقابة الصحفيين انتخابات الصحفيين
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