وكيل "نقل النواب": البنية التحتية تساهم في زيادة الاستثمارات

كتب- نشأت علي:

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مصر بصدد استكمال استراتيجية الدولة التي وضعتها القيادة السياسية بشأن تطوير البنية التحتية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2024 بالموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

وأشار قرقر إلى أن السفير الإيطالي أكد، خلال أحد اللقاءات، أنه لولا تطوير البنية التحتية لما جاء المستثمرون إلى مصر، موضحًا أن الاتفاقية تتعلق بمنطقة تم إقرار إنشائها كمنطقة لوجستية في العاشر من رمضان، والتي تضم استثمارات بقيمة 84 مليار جنيه وتوفر حجمًا كبيرًا من فرص العمل.

وأضاف أن ربط هذه المنطقة بالميناء البري والموانئ البحرية يعد ضرورة استراتيجية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تتميز بنسبة فائدة منخفضة وفترة سماح تصل إلى خمس سنوات.

وأكد وكيل لجنة النقل بالبرلمان أن الولايات المتحدة لا تزال تعتمد على الاقتراض لاستكمال مشروعاتها، مشددًا على أن مصر ليس أمامها خيار سوى استكمال تطوير البنية التحتية لتحقيق التنمية الاقتصادية وجذب مزيد من الاستثمارات.

اقرأ أيضًا:

استلام الشيكات اليوم.. كشوف أسماء مستحقي تعويضات رأس الحكمة

وقف تراخيص البناء في 4 مناطق بالجيزة بينها عزبة الصفيح -تفاصيل

تصريحات مهمة من وزير الشؤون النيابية بشأن قوانين الإيجار القديم

ولية أمر تتعدّى على مُعلمة بمدرسة بالبساتين.. وأول تحرك للوزارة

بلاغ للشرطة.. أول تحرك من نقابة المعلمين ضد ولية أمر اعتدت على معلمة بالبساتين

مخالفات البناء.. توضيح حكومي مهم بشأن فحص طلبات التصالح