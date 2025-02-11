بالرقم القومي.. نتيجة مسابقة الأزهر للابتعاث للخارج في رمضان

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن مجمع البحوث الإسلامية، نتيجة المرشحين من وعاظ الأزهر الشريف للابتعاث الخارجي لشهر رمضان المبارك لدول العالم لهذا العام، في إطار الجهود العالمية التي يبذلها الأزهر الشريف تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب لنشر سماحة الإسلام وترسيخ أسس التعايش السلمي بين الشعوب.

وقال الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المجمع استهدف اختيار أفضل الكفاءات العلمية والدعوية التي ستمثل الأزهر الشريف في الكثير من دول العالم خلال شهر رمضان المبارك، والتركيز على توافر المهارات اللازمة لديهم لأداء رسالة الأزهر الشريف على أكمل وجه بما يحقق الهدف من هذه البعثات، ويلبي احتياجات الجمهور في دول العالم المختلفة خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن مبعوثي الأزهر الشريف خلال شهر رمضان يقومون بدور مهم في إحياء شعائر هذا الشهر الكريم، فضلًا عن القيام بالدور المهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة حول الإسلام والعمل على نشر قيم الوسطية والاعتدال والسماحة التي يدعو إليها الإسلام.

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