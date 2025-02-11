تفاصيل حملة جديدة للتوعية بمرض عدم القدرة على هضم سكر اللاكتوز

كتب- أحمد جمعة:

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات الحملة القومية للتوعية بمرض عدم القدرة على هضم سكر اللاكتوز، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين، بهدف زيادة الوعي العام بأعراض هذا المرض، وكيفية التعامل معها.

وقال الدكتور أحمد مراد، أستاذ أمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد بجامعة القاهرة، إن المرضى الذين يعانون من نقص إنزيم اللاكتوز في الجسم، يصابون بأعراض مزعجة مثل الإسهال المزمن، آلام البطن، وصعوبة الهضم، والكثير منهم لا يعي أنه يُعاني من مشكلة مرضية تستوجب التدخل الطبي لدعم حالته الصحية وجودته حياته، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية الحملة القومية للتوعية بمرض عدم القدرة على هضم سكر اللاكتوز.

وأضاف "مراد"، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الحملة اليوم أن "مرض عدم القدرة على هضم سكر اللاكتوز من الأمراض الشائعة التي تؤثر على جودة حياة الكثيرين، خاصة في منطقتنا العربية، وكثير من المرضى يعانون من أعراض مثل الانتفاخ، الغازات، والإسهال بعد تناول منتجات الألبان، دون أن يدركوا أن السبب هو عدم قدرتهم على هضم اللاكتوز بشكل صحيح"، موضحًا أن هذه الحملة تأتي في وقت مهم لتسليط الضوء على أهمية التشخيص المبكر واتباع نظام غذائي مناسب.

وأشاد "مراد"، بطرح دواء مؤخرا لمنع الأعراض المزعجة للمصابين بهذا المرض، مما يساعد في تحسين عملية الهضم، وتقليل الآلام المصاحبة لتناول منتجات الألبان.

من جانبها، أكدت الدكتورة منى حجازي، أستاذ أمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد بجامعة القاهرة ورئيس المجلس العلمي للبورد المصري للتغذية العلاجية، أن التوعية هي الخطوة الأولى نحو تحسين حياة المرضى، مضيفة: "من خلال هذه الحملة، نهدف إلى تثقيف الجمهور حول الأعراض التي يمكن أن يعاني منها المصابون بعدم تحمل اللاكتوز، وكيف يمكن استخدام المنتجات التي تحتوي على اللاكتوز دون قلق مع الحفاظ على القيمة الغذائية للألبان ومنتجاتها".

وأضافت الدكتور منى حجازي، خلال المؤتمر الصحفي: "ننصح المرضى بضرورة استشارة الطبيب لتشخيص الحالة بشكل دقيق، ووصف العلاج الملائم والجرعة المناسبة من العلاجات الحديثة حال الحاجة".