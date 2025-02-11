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"الأرض لم تأكل جسد شقيقتي".. ياسمين الخيام تكشف أسرارا جديدة مع إيمان أبوطالب

05:12 م الثلاثاء 11 فبراير 2025
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    ياسمين الخيام في برنامج بالخط العريض
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    إيمان أبو طالب
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كتبت- داليا الظنيني:

في لقاء خاص وحصري تواصل الإعلامية إيمان أبوطالب حوارها مع النجمة والداعية ياسمين الخيام، في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة.

وتذيع شاشة تليفزيون الحياة، الجزء الثاني، من اللقاء الجمعة المقبلة الساعة الثامنة والنصف مساء.

وتكشف ياسمين الخيام في هذا اللقاء أبرز محطات نجاحها وأعمالها التي تركت بصمة في قلوب الجمهور، كما تكشف العديد من الكواليس والذكريات في حياة والدها الشيخ محمود خليل الحصري.

تحكي ياسمين عن أصعب مواقف حياتها وهي موت شقيقتها شوقية وكيف وجد القائمون على مراسم دفن والدتها جثمانها كما هو، كما تتحدث عن علاقة والدها بزملائه من مشاهير القراء وبالأخص الشيخ مصطفى إسماعيل ومحمد صديق المنشاوي.

وتكشف الخيام عن سبب رفضها في البداية إنشاء دار للمسنين.

كما تكشف ياسمين الخيام النقاب عن تفاصيل وفاة زوجة الشيخ القارئ محمد صديق المنشاوي في حضنها أثناء الحج عام 1969؟

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعة الثامنة مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.

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ياسمين الخيام ياسمين الحصري إيمان أبو طالب
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