وزير الكهرباء يبحث مع رئيس "المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي" فرص الاستثمار والتنمية

كتب- محمد صلاح:

التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، المهندس محمد عبادي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والوفد المرافق له.

وعُقد اجتماع بحضور الدكتور أحمد مهينة، وكيل أول الوزارة للتخطيط الاستراتيجي؛ لبحث سبل التعاون وكيفية توفير التغذية الكهربائية اللازمة لخطة التنمية، واستغلال الموارد الطبيعية التي تتميز بها المنطقة في ضوء المستهدفات القومية الخاصة بالمثلث، والفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانية إقامة مشروعات صناعية بمنطقة المثلث الذهبي، والموقف الحالي لخطة التنمية في المرحلة الأولى للمنطقة الصناعية بسفاجا والقدرات الكهربائية التي تحتاج إليها.

وأكد عصمت أهمية منطقة المثلث الذهبي في ضوء اهتمام الدولة بتحفيز وتشجيع الاستثمار وتعظيم العائد من الموارد الطبيعية، والتوجه نحو إقامة الصناعات التحويلية لتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير، مشيرًا إلى خطة التنمية الشاملة التي يتم تنفيذها في جنوب مصر وإمكانية إقامة الصناعات الخاصة بالمهمات الكهربائية اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة في المنطقة الصناعية الأولى بسفاجا، موجهًا ببدء الدراسات اللازمة لتوفير 28 ميجاوات للمرحلة الأولى بالمنطقة الصناعية الأولى.

وقال عصمت إن "المثلث الذهبي" لديه كل المقومات كمنطقة اقتصادية واعدة خاصة في مجال التعدين؛ لاحتوائها على ثروات تعدينية قادرة على تحقيق قيمة مضافة عالية للاقتصاد؛ عبر إقامة صناعات تعتمد على تلك الخامات، لا سيما في ظل الاستثمارات الضخمة لتطوير ميناء سفاجا، والذي يوفر سهولة نقل الخامات التعدينية من مواقع الاستخراج إلى السوق الخارجية، وأن الهيئة تم إنشاؤها طبقًا لقوانين المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وحوافز الاستثمار الأخرى التي أقرتها الدولة، الأمر الذي يشجع على إقامة بعض صناعات المهمات الكهربائية بها.

وأوضح المهندس محمد عبادي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، أن قرار إنشاء المنطقة جاء بهدف تحقيق تنمية شاملة عبر إقامة مجموعة متنوعة من الأنشطة، إذ تتميز المنطقة الواقعة بين محور سفاجا -قنا شمالًا ومحور القصير -قفط جنوبًا بالعديد من الثروات التعدينية ومساحات الأراضي الصالحة لكلا الاستخدامات والأنشطة الاستثمارية في ظل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن المثلث الذهبي يستهدف تحسين استخدام الموارد التعدينية ورفع قيمتها المضافة وتنمية الأنشطة السياحية وقطاعات الزراعة والاستصلاح في الشريط الصحراوي الشرقي من محافظات الصعيد.