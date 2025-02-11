بالفيديو.. زاهي حواس يشيد بأعمال نحتية في "فن القاهرة"

وزير الشؤون النيابية: عقوبة الإعدام لا تُفرض إلا على الجرائم "الأشد خطورة"

كتب- محمد شاكر:

تصوير- نادر نبيل:

أشاد الدكتور زاهي حواس عالم الآثار الكبير، بعدد من الأعمال النحتية المعروضة ضمن معرض "فن القاهرة.. آرت كايرو"، في جولة له المعرض، الذي يقام في المتحف المصري الكبير.

وأثنى على عمل فني يشارك به الفنان خالد حافظ قائلا: "هذا الجمال وهذا النحت وهذه العظمة.. مبروك للفنان الكبير خالد حافظ".

كما شارك حواس في ندوة بعنوان «الاحتفاء بالإبداع من خلال الفن والتاريخ»، ضمن فعاليات المعرض أكد خلالها أن الفنون المعاصرة تتأثر بالحضارات القديمة، سواء الفرعونية أو الإسلامية أو المسيحية، مشيرًا إلى أن فكرة «آرت كايرو» جديدة على مصر.

يشار إلى أن فعاليات "فن القاهرة" تقام تحت شعار "سلام لكل البلاد"، بينما تم اختيار الفنان الدكتور سمير رافع ليكون شخصية المعرض، تحت رعاية وزارة الثقافة.

وتشارك وزارة الثقافة في النسخة الجديدة من "آرت فير كايرو.. فن القاهرة" بمجموعة أعمال من متحف الفن الحديث، وهي مجموعة أعمال متميزة عن الفنانات الرائدات.

ولأول مرة تشارك عددا من الدول العربية في الفعاليات مثل البحرين، وسوريا، والعراق، وفلسطين، إضافة إلى عدد من الدول الأوروبية مثل نيوزيلندا وفرنسا، كما يشهد آرت كايرو"، تقديم سيكشن صولو للفنان السوري نزار صبور تحت عنوان نواويس.

ومن أبرز الجاليريهات المشاركة من مصر، آرت توكس، جاليري الزمالك، جاليري مشربية، جاليري مصر، المشربية أزاد، فيلا أزاد، الفيوم آرت سنتر، أوديسي، وموشن، ومن الأردن جاليري وادي فينان والأندا والأورفالي، ومن البحرين جاليري الفولت، ومن البحرين الفنان راشد، وعباسي الموسيري، ومن لبنان جاليريهات مايا ونادين وآرمي وكاف.

ويُعد المعرض هو أول "آرت فير" عربي، بين 140 "آرت فير" عالمي، وعقدت نسخته الخامسة في المتحف المصري الكبير، وشارك بها ونحو 200 فنان من مصر والشرق الأوسط، وأكثر من 1500 عمل فني.

اقرأ أيضًا:

أجواء شتوية وأمطار نهارًا.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم

وزير الري يوجه باستثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة

الزراعة: صرف 299 مليون جنيه تمويلًا جديدًا للمشروع القومي للبتلو

قطع المياه عن عدد من مناطق الجيزة لمدة 8 ساعات