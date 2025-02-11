استجابة سريعة.. حل مشكلة قطع الكهرباء عن دار مناسبات الإمام الشافعي

كتب- نشأت علي:

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه تمت إعادة توصيل الكهرباء لدار مناسبات مسجد الإمام الشافعي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، ردًّا على البيان العاجل الذي تقدم به النائب محمد ماهر حامد، بشأن قطع الكهرباء عن دار المناسبات الملحقة بمسجد الإمام الشافعي؛ مما تسبب في إغلاقها منذ نحو 6 أشهر.

وأوضح فوزي إعادة توصيل الكهرباء لدار المناسبات، بعد التأكد من السلامة الفنية للدار، منوهًا بأنها تعمل بنظام الكارت المدفوع مسبقًا.

وأكد وزير الشؤون النيابية أنه ستكون هناك تسويات بين شركة الكهرباء ووزارة الأوقاف عن الفترة الماضية، مطالبًا القائمين على الدار بالانتظام في شحن كارت الكهرباء.

ووجه النائب محمد ماهر حامد، الذي تقدم ببيان عاجل بشأن قطع التيار عن دار المناسبات، بالشكر إلى الحكومة؛ لسرعة الاستجابة في توصيل الكهرباء إلى دار مناسبات مسجد الإمام الشافعي.

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