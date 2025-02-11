"طظ في مساعداتك".. نشأت الديهي يرد على ترامب

كتب- محمد أبو بكر:

علق الإعلامي نشأت الديهي على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن خطة تهجير الفلسطينيين من غزة، وتلويح ترامب بإمكانية قطع المساعدات عن مصر والأردن.

وقال الإعلامي نشأت الديهي: "طظ في مساعدات فخامتك، وطظ في تهديدات فخامتك. يا هذا، اعلم أن الحرة تجوع ولا تأكل بثديها".

ويأتي حديث "الديهي" بعدما أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل بشأن عزمه على "امتلاك" غزة وتحويلها إلى "ريفيرا" الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه ربما يعطي أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لبنائها.

وقال ترامب إن الفلسطينيين "لن يكون لهم الحق في العودة إلى غزة" بموجب خطته المقترحة لشراء غزة، كما سيتم تهجيرهم إلى الدول العربية المجاورة، خاصة مصر والأردن، الأمر الذي رفضته الدولتان بشدة.

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