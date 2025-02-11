وقف تراخيص البناء في 4 مناطق بالجيزة بينها عزبة الصفيح -تفاصيل

كتب- محمد نصار:

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا برقم 1858 لسنة 2024، بشأن إعلان منطقة عزبة الصفيح بالوحدة المحلية أبو رواش - مركز كرداسة بمساحة 103٫07 فدان منطقة إعادة تخطيط وفقًا للخريطة الصادرة في هذا الشأن.

وجاء في نص القرار، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 259 لسنة 2024 بتعيينه محافظًا للجيزة؛ وعلى اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية رقم (33) المنعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 5/12/2024 بشأن استصدار قرار بإعلان منطقة عزبة الصفيح بالوحدة المحلية أبو رواش - مركز كرداسة ومناطق (عزيز عزت - حكر توكل - ميت كردك) بمدينة الجيزة مناطق إعادة تخطيط؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بشأن طلب استصدار القرار المنوه عنه بعاليه، فقد تقرر ما يلي:

1- إعلان منطقة عزبة الصفيح بالوحدة المحلية أبو رواش - مركز كرداسة بمساحة 103٫07 فدان منطقة إعادة تخطيط وفقًا للخريطة الصادرة في هذا الشأن.

2- إعلان المناطق الآتية (عزيز عزت - حكر توكل - ميت كردك) بمدينة الجيزة بمساحة 351 فدانًا منطقة إعادة تخطيط وفقًا للخريطة الصادرة في هذا الشأن.

3- يتعين على الجهة الإدارية الواقع في دائرتهما المناطق المنوه عنها بالقرار عاليه وقف إصدار التراخيص وعدم إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالمناطق المذكورة بعاليه طبقًا لنص المادة (44) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

4- ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

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