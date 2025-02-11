مخالفات البناء.. توضيح حكومي مهم بشأن فحص طلبات التصالح

كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وفيما يتعلق بملف التصالح، أن المحافظات حققت نجاحًا خلال 2024 في فحص ودراسة أكثر من 3 ملايين طلب تصالح على مخالفات البناء.

وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع بحضور رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اتخاذ العديد من الخطوات والتسهيلات على المواطنين الراغبين في التصالح بجميع المحافظات.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن ملف تقنين أراضي الدولة، شهد طفرة كبيرة في نسب الإنجاز على مستوى عدد كبير من المحافظات.

وشددت على وجود متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مما أعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بجميع المحافظات لتطبيق القانون.

وتابعت أنه يتم المتابعة المستمرة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتنسيق مع المحافظات؛ لتذليل أية معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها بكل محافظة.

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