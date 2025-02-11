"مصطفى عبدالغفار" رئيساً للبعثة الطبية للحج

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، اختيار الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، رئيسًا لبعثة الحج الطبية للعام الحالي.

جاء ذلك خلال حضوره مراسم القرعة العلنية لاختيار أعضاء بعثة الحج الطبية ممن انطبقت عليهم الشروط.

وأضاف عبدالغفار أن إجمالي عدد المتقدمين من كافة التخصصات الطبية بلغ 19 ألفًا و151 مرشحًا، فاز منهم 102 ليشكلوا إجمالي عدد أعضاء البعثة الطبية للحج.

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