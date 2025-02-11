محافظ القاهرة: زيادة تولي السيدات للمناصب القيادية داخل المحافظة

كتب- محمد نصار:

التقى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الدكتورة هدى يونس إبراهيم، وهدى جمال عزت، بعد انتهاء فترة التدريب العملي الميداني لهما بمحافظة القاهرة الذي تم في الفترة من 13 يناير حتى 10 فبراير الجاري ضمن "برنامج المرأة تقود للتنفيذيات" الذي تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأكد محافظ القاهرة، أن برنامج المرأة تقود للتنفيذيات يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتمكين المرأة في مختلف المجالات، وتأهيلها للقيادة وصقل مهاراتها وقدراتها الشخصية والقيادية، وذلك لتحقيق مستقبل مستدام يتماشى مع أهداف الدولة ورؤية مصر 2030.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" يعد أحد أهم برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث يُعد جزءًا من جهود الدولة المصرية للاستثمار في رأس المال البشري.

وأضاف محافظ القاهرة، أن القيادة السياسية حرصت على تولي المرأة القيادة في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لوضعها في المكانة التي تليق بقيمتها الوطنية ودورها في صنع حاضر ومستقبل مصر في الجمهورية الجديدة.

وأضاف إبراهيم صابر، أن محافظة القاهرة استطاعت خلال سنوات قليلة زيادة تولي السيدات للمناصب القيادية داخل المحافظة، علاوة على الاهتمام بتأهيل الكوادر منهن لتحقيق طفرة ملموسة في مستوى تمكين المرأة بالمحافظة، مؤكدًا استمرار تقديم كل الدعم اللازم لهن لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم.

وحصلت المتدربتان على تدريب عملي في مناطق القاهرة الأربع، كما تعرفتا على أسلوب العمل في المحليات، وزارتا عددًا من المراكز التكنولوجية، واطلعتا على كيفية تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين.

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