"imagine IF".. مسابقة عالمية لاستكشاف جمال التراث المصري برعاية السياحة

كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، إن شركة OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال الأجهزة الذكية، وبالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ستطلق المرحلة الأولى من مسابقتها العالمية "imagine IF" خلال شهر أبريل المقبل، وذلك للعام الثاني على التوالي، تحت شعار "استكشف جمال التراث المصري" والتي تهدف إلى الترويج للمقاصد الأثرية المصرية من خلال تسليط الضوء على التنوع الأثري الفريد في مصر بطرق حديثة ومبتكرة.

وبحسب بيان صحفي للوزارة، تأتي رعاية الهيئة لهذه المسابقة في إطار جهود الهيئة لدعم المبادرات الإبداعية التي تساهم في إبراز التراث المصري العريق بأساليب تكنولوجية حديثة تتماشى مع التوجهات العالمية في الترويج للسياحة الرقمية، وتعزز التواصل مع الأجيال الجديدة من المسافرين والمستكشفين.

ومن جانبه، أشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أهمية دعم مثل هذه المبادرات، لافتاً إلى أن مسابقة 'imagine IF' تمثل نموذجًا رائعًا للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم الترويج السياحي لمصر بأساليب مبتكرة، حيث تعتمد المسابقة على التصوير الإبداعي والذكاء الاصطناعي لعرض التنوع الأثري المصري بطرق غير تقليدية، مشيراً إلى أن الوزارة والهيئة تؤمن بأن هذه المبادرات تُسهم في إبراز جمال وتاريخ مصر لجمهور عالمي جديد، وتعزز من مكانتها كوجهة سياحية فريدة.

وتُعتبر مسابقة "imagine IF" من أبرز المبادرات العالمية التي تهدف إلى تشجيع عشاق التصوير الفوتوغرافي في جميع أنحاء مصر على إبراز جمال المعالم الأثرية التاريخية، والمشاريع الحديثة المتميزة، وكذلك تسليط الضوء على العلاقة بين حضارة مصر العريقة وكافة الحرف والفنون في مختلف المجالات، مما يساهم في الترويج للمواقع السياحية المصرية.

يذكر أن هناك شروط متعددة للتقديم للمسابقة، كما يمكن للمصورين المصريين الراغبين في المشاركة التقديم عبر الإنترنت من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم مع وضع هاشتاج OPPOEgyptimagineIF# و ExperienceEgypt#، فور الإعلان عن البدء الرسمي للمسابقة في أبريل القادم.

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