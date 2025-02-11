استلام الشيكات اليوم.. كشوف أسماء مستحقي تعويضات رأس الحكمة

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كتب- محمد نصار:

تبدأ اليوم الثلاثاء، محافظة مرسى مطروح، في صرف الشيكات المستحقة لأصحاب التعويضات بمشروع رأس الحكمة الجديدة.

وينشر "مصراوي" قائمة بأسماء أصحاب الأرض المستحقين للتعويضات، والذين يتم صرف دفعاتهم اليوم الثلاثاء.

وعلى المواطنين الواردة أسمائهم، التوجه اليوم الثلاثاء لاستلام الشيكات المستحقة لأصحاب التعويضات بمشروع رأس الحكمة الجديدة وذلك بكرفانات فوكه.

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