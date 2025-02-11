وزير العمل: 500 مليون جنيه لتأمين الصحة والرعاية الاجتماعية لعمال المقاولات

كتب- محمد أبو بكر:

شارك محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، في فعاليات المؤتمر الدولي الأول للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي في نسخته الأولى، المُقام في القاهرة، والذي تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

تستمر فعاليات المؤتمر على مدار ثلاثة أيام متواصلة، تحت رعاية د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والسيد محمد عزمان، رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.

يشارك في المؤتمر ممثلو 138 هيئة ومنظمة دولية من 81 دولة حول العالم، بهدف تبادل الأفكار والرؤى حول الأساليب الإدارية المبتكرة لنظم الضمان الاجتماعي والتنسيق بين المؤسسات ذات الصلة لتعزيز منظومة الشمول المالي، التي ترتكز على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جهود وزارة العمل في الحماية الاجتماعية

تطرق وزير العمل، خلال جلسة خاصة إلى جهود وزارة العمل في ملف الحماية الاجتماعية، حيث تحدث عن أذرع الوزارة في هذا المجال، واستعرض بالأرقام الدور الذي يقوم به صندوق إعانات الطوارئ للعمال منذ تأسيسه عام 2002، وحتى اليوم، في تقديم إعانات أجور للعمال الذين تتعرض المنشآت التي يعملون فيها إلى بعض التحديات، وذلك حتى تعود عجلة الإنتاج إلى مسارها.

كما تناول الوزير الدور الذي يقوم به صندوق تمويل التدريب والتأهيل منذ تأسيسه عام 2003، وحتى الآن، وجهوده في تمويل وتطوير منظومة التدريب المهني التابعة للوزارة.

وأشار إلى تحديث مراكز التدريب والبرامج التدريبية فيها، بما يتماشى مع تحديات سوق العمل وأنماطه الجديدة.

واعتبر الوزير أن هذا الدور يشكل جزءاً من الحماية الاجتماعية، حيث يتم تأهيل الشباب لتوفير فرص عمل لائقة لهم بناءً على احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

صناديق الخدمات الاجتماعية والصحية

كما تحدث الوزير عن الدور الذي يقوم به صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية في تقديم خدمات للعمال، بهدف النهوض بمستوياتهم الاجتماعية والصحية والثقافية، بالإضافة إلى رصد دور الوزارة في الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال حساب الرعاية الاجتماعية والصحية التابع للوزارة، الذي يساهم بشكل كبير في تقديم الدعم والحماية الاجتماعية لهذه الفئة.

أوضح الوزير أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الصحي، وقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث يتم تنظيم حملات قومية لتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية، لإصدار شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة حرفة بالمجان، تمهيداً للتأمين الصحي عليهم.

وأكد الوزير أن "الوزارة" خصصت مبلغ 500 مليون جنيه سنويًا لتمويل التأمين الطبي والاشتراك في التأمين الصحي، خاصة لعمال المقاولات.

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