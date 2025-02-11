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قانون الإجراءات الجنائية.. "النواب" يوافق على حالات إعادة النظر في الأحكام الباتة للجنايات والجنح

01:01 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على المادة 409 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة 409 على الآتي:

يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح؛ في الأحوال الآتية:

- إذا حُكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حيًّا.

- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمَين تناقض؛ بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.

- إذا كان الحكم مبنيًّا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأسرة وأُلغي هذا الحكم.

- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

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مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الدكتور حنفي جبالي
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