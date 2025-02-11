فيديو مستر بيست في الهرم.. "الإنتاج الإعلامي" تصدر بيانا بعد نجاح الفيلم

كتب- محمد سامي:

أعربت مدينة الإنتاج الإعلامي برئاسة عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن شكرها لكافة الجهات والمؤسسات المعنية بالدولة المصرية، لما قدموه من مجهودات لإنجاز وتصوير حلقة اليوتيوبر العالمي جيمي دونالدسون والمعروف بـ "مستر بيست" التي تم تصويرها داخل منطقة الأهرامات على مدار 5 أيام ولمدة 8 ساعات تصوير يومياً، وحظيت بمشاهدة الملايين من المتابعين عبر قناته الرسمية على اليوتيوب .

وأشادت المدينة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، بهذا التعاون البناء مع لجنة مصر للأفلام بالمدينة، وكل المساعدات اللوجستية التي قدموها خلال تصوير الحلقة .

كما تقدمت المدينة بتوجيه الشكر لعالم الآثار الجليل الدكتور زاهي حواس لمشاركته المتميزة بالمعلومات الآثرية الهامة، والجهد الكبير الذي بذله أثناء تصوير حلقة ميستر بيست داخل الهرم وللمسؤولين بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية ومطار القاهرة الدولي، وإدارة الجمارك الذين قدموا كافة التسهيلات الخاصة بخروج فريق العمل الأجنبي والذي وصل إلى نحو 70 فرداً بالإضافة إلى المعدات والأجهزة والكاميرات المصاحبة بكل سهولة ويسر، حيث أظهروا أعلى درجات الاحترافية في التعامل مع الوفد الأجنبي وبشكل يليق مع مستوى الحدث .

يذكر أن لجنة مصر للأفلام بمدينة الإنتاج الإعلامي تعد الجهة الرسمية المسؤولة عن إصدار تصاريح الأفلام السينمائية الأجنبية داخل مصر ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقاً لنظام الشباك الواحد الذي يتيح لشركات الإنتاج العالمية تنفيذ أعمالها السينمائية في مصر من مكان واحد دون أي معوقات أو صعوبات إدارية، حيث تقدم اللجنة كافة الخدمات الإنتاجية والتسهيلات الجمركية واللوجستية، وتوفر المرافقة الأمنية وطائرات الهليكيوبتر والدرون أثناء التصوير في مصر .

وقامت اللجنة خلال الأربع سنوات الماضية بالإشراف على تصوير أكثر من 70 عملاً روائيا من مختلف الجنسيات في العديد من المواقع الآثرية والمعالم السياحية بمصر .

وأكدت مدينة الإنتاج الإعلامي حرصها الكبير على التعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة لجذب شركات الإنتاج العالمية للتصوير داخل البلاد وإبراز أهم المعالم السياحية والأثرية التي تتمتع بها مصر ووضعها على الخريطة العالمية لتصوير الأفلام كأحد أبرز وأهم مواقع التصوير الدولية الجاذبة لصناع السينما في العالم.

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