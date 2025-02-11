رئيس "النواب" يحيل عددًا من المقترحات إلى الحكومة لتنفيذها

كتب- نشأت علي:

أحال مجلس النواب عددًا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة؛ لتنفيذ ما جاء بها من توصيات، وتلك التقارير بشأن اقتراحات برغبات مقدمة من بعض النواب للعمل على حل المشكلات أو إزالة معوقات أو تقديم خدمات لأهالي دوائرهم الانتخابية .

وتم مناقشة تلك التقارير باللجنة بحضور ممثلي الحكومة، وصدر بشأنها توصيات، ووافق المجلس على إحالتها إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.

وجاءت تلك التقارير على النحو التالي:

- العضو محمد حمدى دسوقي، بشأن استلام المبنى الجديد بمستشفى المبرة، محافظة أسيوط.

- العضو محمود نجيب مشعل، بشأن إنشاء فرع توثيق باسم توثيق ميت الخولي عبد الله، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بمركز الزرقا، محافظة دمياط.

- العضو محمد الصمودي، بشأن إدراج خدمات الشهر العقاري ببعض مكاتب البريد بمركز دسوق، محافظة كفر الشيخ.

- العضو نشوى رائف، بشأن نقل عيادة التأمين الصحي بمركز البدارى إلى مستشفى البدارى المركزي، محافظة أسيوط.

- العضو بلال حامد النحال، بشأن بناء مجمع عيادات للتأمين الصحي بالمحمودية بدلاً من المبنى المؤجر، محافظة البحيرة.

- العضو سناء السعيد، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي بمدينة ساحل سليم، محافظة أسيوط.

- العضو أحمد حمدي خطاب، بشأن إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بشارع فتحي السعيد، المتفرع من شارع الترعة بقرية نظير، مدينة كفر الدوار، محافظة البحيرة.

- العضو عادل حماد، بشأن توصيل مياه الشرب إلى قريتَي كوم النوام والأسطى حسن والتوابع بمركز دمنهور، محافظة البحيرة.

- العضو منى عمر، بشأن إعادة فتح مدرسة تمريض تكون تابعة لمستشفيات جامعة الإسكندرية، محافظة الإسكندرية.

- العضو محمد عبد الحميد هاشم، بشأن تغيير اسم مدرسة (سيدي درويش) الابتدائية بقرية أبو غنيمة مركز سيدي سالم إلى مدرسة الشهيد (أحمد ماضي) بمركز سيدي سالم، محافظة كفر الشيخ.

- العضو نشوى رائف، بشأن استكمال أعمال بناء مدرسة السلام الإعدادية بنين مركز البداري، محافظة أسيوط.

- العضو أحمد إسماعيل، بشأن إنشاء مدرسة يابانية بحي السلام أول وثان، محافظة القاهرة.

- العضو إيمان خضر، بشأن سرعة طرح بناء جناح إضافي بعدة مدارس بمركز الزقازيق، محافظة الشرقية.

- العضو محمد حمدي دسوقي، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي لشارع محطة المحمول بمنطقة غرب البلد بمدينة أسيوط، محافظة أسيوط.

- العضو إبراهيم نظير، بشأن سرعة ازدواج ورصف الطريق الزراعي من أسيوط إلى مركز ديروط، محافظة أسيوط.

- العضو أحمد إسماعيل، بشأن تخصيص قطعة أرض بحي السلام ثان بمحافظة القاهرة؛ لإنشاء موقف لهيئة النقل العام وجميع سيارات السرفيس.

- العضو محمود نجيب مشعل، بشأن رفع كفاءة وتمهيد طرق الغوابين والعطوي، مركز فارسكور، محافظة دمياط.

- العضو نشوى رائف، بشأن إحلال وتجديد كوبري الهمامية مركز البدارى، محافظة أسيوط.

- العضو محمد حمدي دسوقي، بشأن سرعة إنارة كوبري منقباد وعمل تخطيط للمطالع والمنازل لتنظيم حركة سير السيارات، محافظة أسيوط.

- العضو يحيى عيسوي، بشأن تخصيص قطعة أرض ملك الوحدة المحلية بحوش عيسى بمحافظة البحيرة لإقامة فرع لمكتبة مصر العامة، محافظة البحيرة.

- العضو نشوى الشريف، بشأن سرعة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

- العضو أحمد بلال البرلسي، بشأن ترميم وكالة الغوري الأثرية في المحلة الكبرى وتحويلها إلى مركز ثقافي، محافظة الغربية.

العضو منى عمر، بشأن تعاون هيئة تعمير الساحل الشمالي مع وزارة السياحة في إقامة عدد من الموتيلات السياحية في المواقع والقرى والأراضي التابعة لها بالساحل الشمالي الغربي.

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