صور.. وفد مستشاري مجلس الدولة و"النقل البحري" يزور الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

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كتب- محمد سامي:

نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد من مستشاري مجلس الدولة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إلى أحد مراكز الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المسئولة عن استضافة ومعالجة وتحليل البيانات الخاصة بمجلس الدولة.

بدأت الزيارة بعرض تقديمي عن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وما تتضمنه من أحدث التقنيات التكنولوجية من منصات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن الموقف التنفيذي لاستضافة بيانات مجلس الدولة، دعمًا لرؤية الدولة المصرية 2030 في التحول الرقمي.

كما تم الإعلان عن بدء برامج التدريب المكثفة للفرق الفنية والكوادر بمجلس الدولة للتدريب على جميع خصائص تطبيق التقاضي الإلكتروني تمهيدًا لتعميم العمل به بكل الدوائر والمحاكم، ويخدم التطبيق جميع المتعاملين مع مجلس الدولة من قضاة ومتقاضين ومحامين وموظفين بما يضمن تحقيق عدالة ناجزة.

وألقى اللواء أركان حرب هاني محمود منصور، مدير الإشارة للقوات المسلحة، كلمة أكد فيها الالتزام بتقديم سبل الدعم الفني والتقني لتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية وتطوير منظومة العدالة الإلكترونية، مشيدًا بدور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في تحقيق التحول الرقمي عبر توفير التدريب والتأهيل اللازمين للكوادر المعنية.

وأشاد المستشار أحمد عبد الحميد عبود، رئيس مجلس الدولة، بالجهود المبذولة من كل فرق العمل التابعة لإدارة الإشارة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والتي تعبر عن الإخلاص والتفاني في أداء العمل.

فيما أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أهمية التعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق التحول الرقمي والتكامل بين مؤسسات الدولة.

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