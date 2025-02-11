الزراعة: صرف 299 مليون جنيه تمويلًا جديدًا للمشروع القومي للبتلو

كتب- محمد نصار:

وافق مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو، برئاسة علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على اعتماد 299 مليونًا و600 ألف جنيه لـ 428 مستفيدًا من صغار المربيين وشباب الخريجين، بإجمالي رؤوس ماشية 4280 رأسًا، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربيين.

وقال وزير الزراعة، في بيان الثلاثاء، إن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 9 مليارات و289 مليون جنيه لحوالي 44,4 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد على 514 ألف رأس ماشية: عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجية لإدرار الألبان، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

وكلف "فاروق"، قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطري على مستوى محافظات الجمهورية بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومي للبتلو، مع توفير كل افة أوجه الدعم والرعاية البيطرية والصحية ودراسة أي مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها في مهدها.

من جانبه قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المشروع القومى للبتلو يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى توازن الأسعار في الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشي أو أسعار اللحوم الحمراء والألبان.

وأكد "الصياد"، أنه يتم عمل معاينات لحظائر المستفيدين من قبل وزارة الزراعة والبنك الممول (الزراعي المصري أو الأهلي المصري) للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والإيواء، وفور استلام المستفيد للرؤوس يتم التأمين عليها في صندوق التأمين على الثروه الحيوانية وبنسبة مخفضة، ثم يتم تكثيف المتابعات الميدانيه على حظائر المستفيدين من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الزراعة والطب البيطري.

من ناحيته، قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه يمكن الاستفادة من المشروع القومي للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري أو بنك أهلي مصري المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على (0220541463).

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