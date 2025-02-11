نشرة التوك شو| انتقادات لتصريحات ترامب حول بيع غزة.. وأسباب زيادة أسعار البن بالأسواق

كتب- حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، مساء الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على الوضع الراهن في غزة، مشيرة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن شرائه وبيعه للقطاع غريبة وتعكس عقلية السمسار أكثر من كونها عقلية رئيس دولة.

وقالت الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON: "أي نموذج اقتصادي يتحدث عنه ترامب؟"، مؤكدة أن ترامب لا يدرك معنى الوطن أو الانتماء، وبدلاً من التركيز على التهديدات الأساسية، يركز فقط على مشروعه العقاري التخيلي.

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الوضع في المنطقة لا يبدو واعدًا، مع احتمالية حدوث تطورات غير متوقعة، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حصل على الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنفيذ مشروعاته التي وصفها بالإجرامية.

وفي برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أشار أحمد موسى إلى أن ترامب أبدى في وقت سابق رغبته في شراء قطاع غزة، وهو ما يعتبر إشارة مقلقة لمستقبل سكان القطاع، مما يدل على عدم وجود أمل حقيقي في إقامة دولة فلسطينية في الوقت الراهن.

أكد الدكتور أحمد السيد، عضو اللجنة الطبية بمجلس الوزراء، على الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة الطبية العليا في استجابة الاستغاثات المقدمة لمجلس الوزراء خلال شهر يناير من العام 2025.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "الخلاصة" على قناة "المحور"، أشار السيد، إلى تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس اللجنة، أوضح أن العلاج على نفقة الدولة في الشهر المنصرم شهد استجابة ملحوظة، خصوصًا في مجال زراعة النخاع والعلاج بالأطراف الصناعية.

كشف حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرف التجارية، عن الأسباب الرئيسية وراء الزيادة الملحوظة في أسعار البن في الأسواق المصرية، مبينًا أن مصر تستورد 100% من احتياجاتها من البن، مما يجعلها عرضة بشكل مباشر لتقلبات الأسعار العالمية.

وفي مداخلة هاتفية له مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أكد فوزي أن السوق يشهد حاليًا ارتفاعًا غير مسبوقا في أسعار البن.

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان يضغط على الحكومة لإعداد مشروع قانون جديد ينظم ملف الإيجار القديم، وذلك في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم الحالي.

وأوضح الفيومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، أن الحكومة طلبت مهلة لدراسة الحكم وإعداد مشروع القانون الجديد، إلا أن مجلس النواب يصر على ضرورة إصدار هذا القانون قبل نهاية الدور الحالي، وذلك لوضع حل نهائي لهذه القضية التي تشغل بال الكثير من المواطنين.

أكد صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمًا بعدم دستورية فقرتين في مواد القانون المتعلقة بثبات القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم.

وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن المحكمة اعتبرت أن ثبات القيمة الإيجارية إلى الأبد يعد اعتداءً على حق الملكية.

كشف إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن الجهود المبذولة لضبط الأسواق المصرية خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى تنفيذ إجراءات لضمان الإعلان عن الأسعار على السلع.

وفي حوار له مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أكد السجيني أن الجهاز يقوم بجولات ميدانية يوميًا في مختلف المحافظات لمراقبة الأسواق والتأكد من الالتزام بإعلان الأسعار استعدادًا لرمضان.